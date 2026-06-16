На УАЗе, оснащенном пулеметом, при получении сигнала об атаке БПЛА они выдвигаются на огневую позицию. Добраться до нее, по легенде, «не успевают», обнаруживают беспилотник по дороге. При

На УАЗе, оснащенном пулеметом, при получении сигнала об атаке БПЛА они выдвигаются на огневую позицию. Добраться до нее, по легенде, «не успевают», обнаруживают беспилотник по дороге. При движении на огневую позицию обнаружен БПЛА коптерного типа. Они — последняя «инстанция», которая может сбить беспилотник уже на подлете к цели. Вступают в борьбу с опасным летающим объектом,