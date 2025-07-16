35-летний мужчина потерялся в лесу у СНТ Новки в Камешковском районе 15 июля. В 20:20 на место вызвали спасателей Россоюзспаса Владимирской области. О поисках специалисты рассказали в соцсетях. К

35-летний мужчина потерялся в лесу у СНТ Новки в Камешковском районе 15 июля. В 20:20 на место вызвали спасателей Россоюзспаса Владимирской области. О поисках специалисты рассказали в соцсетях. К счастью, все закончилось хорошо. Из поста в соцсетях Россоюзспаса Владимирской области Прибыв на место, спасатели оценили обстановку и обследовали район предположительного местонахождения заблудившегося. Совместно с сотрудниками