Вахромеевскую школу на Березовой улице поселке имени Горького Камешковского района ни разу не обследовали с момента постройки. Это выяснила прокуратура в ходе проверки, рассказали в

Вахромеевскую школу на Березовой улице поселке имени Горького Камешковского района ни разу не обследовали с момента постройки. Это выяснила прокуратура в ходе проверки, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. Обследование техсостояния зданий проводится не позднее, чем через 2 года после ввода в эксплуатацию, а в дальнейшем – раз в 10 лет. Вахромеевская СОШ была построена в