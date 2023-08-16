На службу по контракту отправилась очередная группа из 30 жителей Владимирской области.

На службу по контракту отправилась очередная группа из 30 жителей Владимирской области. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба регионального правительства.Военнослужащих провожали родные и друзья, волонтёры, представитель духовенства и сотрудники областного военного комиссариата. Ветеран Минобороны, генерал-лейтенант Геннадий Сынков, пожелал бойцам возвратиться домой живыми и здоровыми, а их близким – терпения.Тожественная церемония завершилась песней в исполнении арт-проекта «ИванОльга» «Родины сыны».