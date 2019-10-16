Парапсихолог, экстрасенс и таролог НатальяКопнева вывела 19-летнего актера Тимура Акперова на чистую воду. Она считает,что Николай Цискаридзе вовсе не его отец.Материал дополняется

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