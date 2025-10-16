Во Владимирской области завершился региональный этап конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции», который традиционно проводится МВД России совместно с Общественным

Во Владимирской области завершился региональный этап конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции», который традиционно проводится МВД России совместно с Общественным советом при МВД России в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел. В этом году на конкурс поступило почти 60 работ юных художников из разных районов Владимирской области. Участники конкурса, используя различные материалы и