Идет экзамен в мединституте.
Заходит двоечница. Профессор ей говорит: хочешь тройку? Та:
- Да,
- Тогда плюнь на стекло.
Она плюнула и он ей поставил три балла. Заходит следующая, профессор ее спрашивает:
- Что на стекле?
А она ему отвечает:
- Слюна.
- Иди, ""отлично"".
Заходит следующая, он ей:
- Что на стекле?
Она:
- Слюна
- Иди, ""отлично"".
Заходит парень, профессор ему:
- Что на стекле?
Тот:
- Сперма.
- Иди, ""два"".
Студент профессору:
- Профессор, но это же действительно сперма. Профессор посмотрел и говорит:
- Так, тем кому пять - два, тем кому два - пять. И скажите той кобыле, которой я поставил три, чтоб она рот по утрам полоскала.
еще анекдот!