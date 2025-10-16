Власти Владимирской области объявили о благоустройстве Казанского родника на Верхней Дуброве, которое должно завершится до конца этого года. Начальная стоимость работ составляет чуть

Власти Владимирской области объявили о благоустройстве Казанского родника на Верхней Дуброве, которое должно завершится до конца этого года. Начальная стоимость работ составляет чуть больше 4 миллионов. На данный момент памятник природы находится в запущенном состоянии: подойти к воде не дает размытая почва, часть древесины у входа и вокруг родника сгнила. Кустарники и деревья разрослись до