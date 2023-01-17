С 2019 года ООО «ТехноПласт» занимается расширением производственных мощностей, рассчитанный на пять лет.

В Вязниковском районе в переработку пластика инвестировали 850 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.С 2019 года ООО «ТехноПласт» занимается расширением производственных мощностей, рассчитанный на пять лет. Компания отремонтировала цеха, построила современные очистные сооружения, ангар для сырья, приобрела оборудование.Завод производит ПЭТ-флейк из вторсырья, использованных пластиковых бутылок. ПЭТ-флейк используется при производстве синтетического волокна и стрепинг ленты. Предприятие также выпускает ПЭТ-волокно и геотекстиль.После реконструкции на заводе существенно вырастет производственная мощность. В районе создадут 190 рабочих мест.