Регина Тодоренко в очередной раз нарвалась на критику со
стороны поклонников. Телеведущую высмеяли за безвкусный наряд, сравнив со
шваброй.
Регина Тодоренко в очередной раз нарвалась на критику со
стороны поклонников. Телеведущую высмеяли за безвкусный наряд, сравнив со
шваброй.
позировала перед фотографами в золотистом
платье с пайетками. Видео, опубликованное в Instagram, собрало не очень приятные для телеведущей комментарии.
Подписчики решили, что наряд висит на Регине, как на швабре, и куда-то пропала
талия.
"Регина, вам платье велико, надо размер по
меньше", "Оно ужасное, очень полнит", "Платье реально не
твое. Какая-то квадратная в нем, талии нет вообще", "Платье на тебе
висит, как на швабре", – пишут комментаторы.
Телеведущая не впервые собирает отрицательные отзывы
поклонников на свои посты в микроблоге. Однако саму Регину Тодоренко это не
особенно расстраивает, на критику она обычно не отвечает.
Недавно телеведущая рассказала фолловерам о том, как они с
мужем посещали семейного психолога. Фотография, которая сопровождала пост,
вызвала неудовольствие подписчиков.была без макияжа, а Влад
Топалов, судя по всему, давно не посещал парикмахера.
Напомним, в декабре в семье и Влада
Топалова появилось пополнение: звезда родила сына Мишу. Едва восстановившись
после родов, ведущая взялась за съемки своего нового шоу "Пятница с
Региной". Однако сына она надолго не оставляет, все выпуски своей
программы Регина снимает дома.