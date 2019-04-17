Регина Тодоренко в очередной раз нарвалась на критику со стороны поклонников. Телеведущую высмеяли за безвкусный наряд, сравнив со шваброй.

Регина Тодоренко в очередной раз нарвалась на критику состороны поклонников. Телеведущую высмеяли за безвкусный наряд, сравнив сошваброй.позировала перед фотографами в золотистомплатье с пайетками. Видео, опубликованное в Instagram, собрало не очень приятные для телеведущей комментарии.Подписчики решили, что наряд висит на Регине, как на швабре, и куда-то пропалаталия."Регина, вам платье велико, надо размер поменьше", "Оно ужасное, очень полнит", "Платье реально нетвое. Какая-то квадратная в нем, талии нет вообще", "Платье на тебевисит, как на швабре", – пишут комментаторы.Телеведущая не впервые собирает отрицательные отзывыпоклонников на свои посты в микроблоге. Однако саму Регину Тодоренко это неособенно расстраивает, на критику она обычно не отвечает.Недавно телеведущая рассказала фолловерам о том, как они смужем посещали семейного психолога. Фотография, которая сопровождала пост,вызвала неудовольствие подписчиков.была без макияжа, а ВладТопалов, судя по всему, давно не посещал парикмахера.Напомним, в декабре в семье и ВладаТопалова появилось пополнение: звезда родила сына Мишу. Едва восстановившисьпосле родов, ведущая взялась за съемки своего нового шоу "Пятница сРегиной". Однако сына она надолго не оставляет, все выпуски своейпрограммы Регина снимает дома.