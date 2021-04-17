Жители области могут проголосовать за любимые бренды до 30 апреля в рамках итогового этапа конкурса на национальной интернет-платформе «Живоенаследие. рф».

Одиннадцать брендов области прошли предварительный отбор конкурса «Топ-1000 локальных культурных и туристических брендов России». В перечень попали: Георгиевский в Юрьеве-Польском, Дмитриевский и Успенский соборы и Золотые ворота во Владимире («Сооружения»), святитель Афанасий (Сахаров), братья Столетовы, Воронцовы и Владимир Зворыкин («Персоны»), «Покровский край» («Арт-кластеры»), «Покровский пряник» («Гастрономия») и «Владимирское царство сказок» («Образы»), который был разработан муромским издательским домом «Феврония».Сказочные символы Владимирской земли представлены отдельным интереснейшим пластом историко-культурного наследия былинного края. Медиапроект объединил литературных и фольклорных героев − Царя Гороха из Гороховца, Илью Муромца, Петушка Золотого Гребешка, меленковского Степана Картофана, вязниковскую Купчиху Вишню, Шоколадную Фею из Покрова и других персонажей − в некое Сказочное кольцо Владимирской Руси.Народное голосование определит Топ-5 самых популярных и востребованных брендов, а также самый популярный и востребованный культурный бренд в категориях: «Поселения», «Сооружения», «Природа», «Традиции и промыслы», «Даты и события», «Персоны», «Гастрономия», «Образы» и «Арт-кластеры».Жители области могут проголосовать за любимые бренды до 30 апреля в рамках итогового этапа конкурса на национальной интернет-платформе «Живоенаследие. рф».