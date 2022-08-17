239 детей распределили на 3 лагеря

239 детей из ДНР приехали отдыхать в летние оздоровительные лагеря Владимирского региона, сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.Дети из Докучаевска отдохнут в «Олимпе», «Солнечном» и «Тонусе».Напомним, врио губернатора Александр Авдеев в мае этого года рассказал, что Владимирский регион будет помогать в восстановлении города Докучаевска в Донецкой народной республике. Позднее туда была отправлена официальная делегация от администрации Владимирской области.