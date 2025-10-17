Пилот из Александровского района Борис Леонтьев отважно сражался в небе Ставропольского края с немецко-фашистскими захватчиками. С 1942 года он считался пропавшим без вести. В ходе

Пилот из Александровского района Борис Леонтьев отважно сражался в небе Ставропольского края с немецко-фашистскими захватчиками. С 1942 года он считался пропавшим без вести. В ходе кропотливой работы с архивными документами поисковики Ставропольского края совместно со Следственным комитетом Российской Федерации выяснили его личность и фронтовую судьбу. Борис Иванович Леонтьев родился в 1921 году в деревне Афанасьево