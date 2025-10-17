Крупнейшей в области спортивной арене предстоит реконструкция. Стадион построили в первые послевоенные годы. После масштабного обновления спорткомплекс должен быть по-современному

Крупнейшей в области спортивной арене предстоит реконструкция. Стадион построили в первые послевоенные годы. После масштабного обновления спорткомплекс должен быть по-современному комфортным и при этом гармонично вписаться в архитектуру областного центра. Напомним, компания «ТРАНСПРОЕКТ Групп» представила пять доработанных вариантов фасадных решений будущего стадиона. Губернатор предложил жителям региона проголосовать за наиболее удачные проекты. Свой выбор владимирцы могли