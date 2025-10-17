16 октября во Владимирской областной филармонии состоялось награждение победителей и призёров окружного этапа Всероссийской общественной премии «Гордость нации – 2025» в ЦФО. Конкурс на

16 октября во Владимирской областной филармонии состоялось награждение победителей и призёров окружного этапа Всероссийской общественной премии «Гордость нации – 2025» в ЦФО. Конкурс на соискание этой Премии проводится с 2020 года. За 5 лет лауреатами Премии в разных номинациях стали 108 человек из разных уголков страны. На соискание Премии в этом году было подано 84