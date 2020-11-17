За период пандемии удовлетворено 11 500 обращений.

Во владимирском отделении Банка России отметили, что с 20 марта по 3 ноября документы на реструктуризацию кредитов подали около 20 500 жителей региона. Около 1 500 заявок поступило от предпринимателей.В итоге банки удовлетворили обращения по 11 500 кредитам. Общая сумма отсроченных займов составила почти 4 млрд рублей, для граждан, а также 2,6 млрд рублей для бизнеса.«Количество обращений снижается. В октябре зарегистрировано 850, из них уже одобрено – 357», - пояснили в Банке.Далеко не всем владимирцам удаётся подтвердить снижение доходов в течение 90 дней.«Финансовым структурам пришлось отказать 265 горожанам в кредитных каникулах на сумму почти 85 млн рублей», - приводят специалисты цифры статистики.Напомним, что любой житель региона в случае падения уровня доходов или заражения коронавирусом может подать на реструктуризацию задолженности. Банкам рекомендовано идти навстречу клиентам, не допускать возникновения просрочек, не начислять неустойку и штрафы.