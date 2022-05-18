Определён маршрут восьмой Музыкальной экспедиции этого лета.
Большое путешествие с...
Определён маршрут восьмой "Музыкальной экспедиции" этого лета.
Большое путешествие с Губернаторским симфоническим оркестром начнётся в Киржаче 8 июня. 10 числа артисты выступят на площадке в селе Кидекша Суздальского района. Ещё через два дня артисты приедут в деревню Крутец Александровского района. 13 июня гастроли продолжатся в одной из красивейших деревень региона - Клязьминском Городке под Ковровом. Еще одно выступление пройдет в селе Нарма в Гусь-Хрустальном районе.
А завершится экспедиция 15 июня большим концертом на Соборной площади Владимира.
Культурная визитная карточка региона - проект "Музыкальная экспедиция" - был придуман восемь лет назад. За это время музыканты сыграли в Усадьбе Храповицкого, национальном парке "Мещёра", в цехе Хрустального завода имени Мальцова и других уникальных местах.
Путешествие "Музыкальной экспедиции"
8 июня - Киржач
10 июня - село Кидекша Суздальского района
12 июня - деревня Крутец Александровского района
13 июня - село Клязьминский Городок Ковровского района
14 июня - село Нарма Гусь-Хрустального района
15 июня - Владимир