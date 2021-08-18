Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта дал прогноз на распространение коронавируса.

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта дал прогноз на распространение коронавируса.Четвертая волна эпидемии коронавируса может начаться уже в конце осени. Так считает профессор РАН Петр Чумаков. По словам эксперта, в Европе это происходит уже сейчас. Новая волна коронавируса неминуемо докатится и до нашей страны. Вопрос только в том, насколько сильным будет ее удар.При этом Чумаков не стал делать конкретных выводов о том, какой именно штамм это будет. Не исключено также и то, что четвертый штамм перебьет какой-то другой вариант инфекции."К нам, возможно, придет месяца через три. Будет это "йота" или нет, трудно сказать. Может оказаться, что какой-то другой штамм перебьет "йоту", — приводит портал слова профессора.Чумаков добавил, что "йота"-штамм может начать распространяться в России сразу после того, как им заразится первый пациент. Также немаловажно и то, приживется ли штамм на территории нашей страны.Вирусолог считает, что четвертое поколение вируса может вообще не прийти в Россию, если будет сформирована хорошая прослойка людей, которые прошли вакцинацию.Напомним, за сутки 17 августа коронавирус подхватили 20 958 новых пациентов. По официальным данным оперштаба, за это же время выздоровление наступило у 18 407 человек. 805 зараженных умерли.