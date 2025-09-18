Приходит как-то женщина в церковь.
Батюшка, грешная я,как жить дальше ?
А что такое ,дочь моя ?
Минет...
Да...Тяжек твой грех,но если 50 свечечек поставишь , да 50 раз исповедуешься,то боженька смилуется.
Батюшка,дак 50 свечек очень дорого стоят !
Поедь в город , продай чего нибудь и купи !
Продала женщина все что смогла , купила свечей и едет домой.Вдруг увидела возле дороги старую покосившуюся церквушку...
Батюшка, грешная я,как жить дальше ?
А что такое ,дочь моя ?
Минет...
Ну-у-у это дело поправимо.Поставишь 1 свечку и 1 раз ко мне на службу придешь и все.
Дык ,как же ?! Наш батюшка , из Яблонькова,говорил что 50 свечей и 50 раз на службу надо !!!
Хм,много ваш батюшка,из Яблонькова,в минетах понимает !
еще анекдот!