Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль рассказала о том, что в странах Евросоюза возможен арест счетов и активов Украины. Производиться он будет в рамках исполнения решения суда по делу о компенсации для российской компании Татнефть.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль рассказала о том, что в странах Евросоюза возможен арест счетов и активов Украины. Производиться он будет в рамках исполнения решения суда по делу о компенсации для российской компании "Татнефть".Для многих украинских политиков идея о том, что страна должна выполнять взятые на себя международные обязательства, будь они политического или экономического характера, даже если они им не нравятся, не является очевидной. В частности, практически общепринятой для них стала мысль о том, чтобы не платить по счетам, если они связаны с Россией.Какое-то время международное сообщество не обращало внимание на подобный подход, однако вскоре им все же пришлось призвать Киев к ответу. Так, стало известно о возможной блокировке украинских счетов и активов во Франции, Великобритании и США из-за решения о компенсации для российской компании по "Татнефти", которое суд принял еще в 2014 году."Возможно, нам неприятно его выполнять, но если мы будем этого избегать, то тем самым дадим козыри россиянам для невыполнения решения судов по инвестиционным спорам, инициированным украинскими компаниями", – цитирует издание ZN.ua замглавы Министерства иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елену Зеркаль. Таким образом, Киев, отказываясь платить российской компании, не только рискует своими ценными бумагами, но и ставит под удар интересы украинских предприятий.Напомним, речь идет о взыскании 144 миллионов долларов в пользу компании "Татнефть" из-за потери доли в "Укрнафте". Решение принял Аппеляционный суд Парижа и утвердил Высокий суд в Лондоне.