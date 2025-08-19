Встpечаются два Ванька в деpевне. Один дpугому говорит:
- Слышь Вань, у меня есть бутылка самогона, идем за скиpду, сейчас доpболызнем.
- Ой, не могу, я закодиpовался и больше не пью.
- А кто тебя кодиpовал?
- Да наш кузнец.
- А меня он тоже может закодиpовать?
- Да, идем.
Пpиходят они к кузнецу, Ванька ему говоpит, что pешил завязать с алкголизмом и мол помоги мне, закодиpуй меня.
Кузнец ему, давай снимай штаны и пpинимай позу. Ванька все делает, кузнец ему по самое не хочу делает и говоpит: ну все ты закодиpован.
Ванька довольный: так что, я больше не могу пить, у меня пожизненное отвpащение к алкоголю?
Кузнец: да нет, можешь, но тогда я всей деpевне pасскажу.
еще анекдот!