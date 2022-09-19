Почти две тысячи владимирцев ждут своей очереди.

Во Владимирской области из аварийных домов расселили 4989 человек. Об этом сообщает департамент ЖКХ.Из 116 тысяч ветхих квадратных метров в регионе за три года расселено чуть больше 91 тысячи. Почти две тысячи владимирцев ждут своей очереди.«В 2022 году в новое жильё переехали почти 900 человек. В ближайшие месяцы переселим столько же. В 2023 году планируем улучшить жилищные условия ещё 1500 граждан», – отметил Александр Авдеев.До конца 2023 года планируется построить 15 многоквартирных домов на 21,5 тысячу «квадратов». Два возведут во Владимире, по три – в Гусь-Хрустальном и Киржаче, по одному – в Вязниках, Камешкове, Покрове, Собинке, Струнине, посёлке Уршельский и Першинском сельском поселении.