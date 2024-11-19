Ему предъявлены обвинения в избиении местного предпринимателя.

Во Владимирской области депутату Собинского окружного совета Владимирской области Игорю Карпову и бывшему кандидату в депутаты Данилу Журавлеву предъявили обвинения в избиении местного бизнесмена. Парламентария по решению суда отправили в СИЗО. Это не первый депутат окружного совета, замешанный в уголовном деле с начала осени. Подробности — в материале .Держали в страхе малый бизнес?В минувшие выходные стало известно, что суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу депутату совета народных депутатов Собинского муниципального округа Игорю Карпову. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Владимирской области.Также в Собинском районе задержали Данила Журавлева, который в сентябре баллотировался в окружной совет. Однако выборы закончились для мужчины неудачно: за него не проголосовали.Силовики задержали Карпова и Журавлева в рамках уголовного дела по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия.Задержанному Карпову 36 лет. Он избирался в окружной совет от КПРФ. Также депутат служил в ВДВ и участвовал в боевых действиях на СВО. Ранее его привлекали к уголовной ответственности. Но все судимости оказались погашены до выборов.Данил Журавлев баллотировался от КПРФ и участвовал в СВО. По версии следствия, преступление произошло в октябре 2022 года. Мужчины избили владельца автосервиса в Лакинске и полили его пеной из огнетушителя.Взял в рабствоКак издание «Зебра ТВ», задержание стало новым эпизодом по делу так называемой «депутатской ОПГ» в Собинском районе. Одним из фигурантов является Николай Малышев, который удерживал людей у себя на автомойке.О задержании депутата и трех подельников стало известно в конце октября. В период с июля по октябрь подозреваемые заставили участника спецоперации перевести со своего счета на чужой больше 1 млн рублей.С февраля 2024 года члены ОПГ взяли в рабство и незаконно удерживали на автомойке трех мужчин. Их заставляли работать без сна и отдыха. Оперативники вышли на преступную группу вместе с сотрудниками регионального УФСБ.Подробнее о Николае Малышеве .