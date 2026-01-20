Региональные власти назвали причину преобразования родильного отделения в Кольчугинской ЦРБ. О предстоящих изменениях в системе родовспоможения во Владимирской области стало известно

Региональные власти назвали причину преобразования родильного отделения в Кольчугинской ЦРБ. О предстоящих изменениях в системе родовспоможения во Владимирской области стало известно ещё в октябре 2025 года. Тогда экс-министр здравоохранения Тамара Томаева на встрече с журналистами сообщила, что в регионе появятся ургентные акушерские залы вместо некоторых родильных отделений. Вслед за Гусь-Хрустальным, где роддом уже закрыли, аналогичные