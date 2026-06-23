По данным исследования экспертов РИА Новости, 8,4% населения региона живут за чертой бедности. За год этот показатель сократился на 0,7%. Отмечается, что владимирцы стали чуть богаче, но в

По данным исследования экспертов РИА Новости, 8,4% населения региона живут за чертой бедности. За год этот показатель сократился на 0,7%. Отмечается, что владимирцы стали чуть богаче, но в общероссийском рейтинге по доходам населения область по-прежнему занимает 69-е место из 85. При этом средний показатель по России — 6,7% населения за чертой бедности. Лучше всего дела