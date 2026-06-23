31-ое декабря, поздний вечер, магазин игрушек, пять минут до закрытия.
Продавец (молодой парень, студент) активно собирается домой - трубы
горят, водка греется. На ходу напяливает пальто, завязывает шарф...
Неожиданно в магазин входит молодая женщина с ребенком лет пяти.
Мальчик:
- Дядя, дай мне во-о-он ту дудочку!
Продавец оборачивается, наблюдает лежащую на САМОЙ верхней полке
САМОГО высокого шкафа в САМОМ дальнем углу искомую дудочку.
Продавец:
- Мальчик, возьми барабан. Хороший барабан, стучать будешь,
грохоту не оберешься. Родители, друзья-приятели - все офигеют!
- Дядь, я дудочку хочу...
- Мальчик, возьми зайчика. Механический, заводится, бегает, лапами
стучит, песни поет, временами превращается в тюленя. Стоит копейки -
в
еще анекдот!