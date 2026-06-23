В программу вошли 12 площадок для капитального обновления и 7 дизайн-проектов.

Минстрой России подвел итоги VI Всероссийского онлайн-голосования по выбору территорий для обновления городской среды. В период с апреля по июнь 2026 года свою позицию выразили более 150 тысяч жителей Владимирской области. Данный проект является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного главой государства.По результатам общественного выбора в 2027 году преобразятся 12 крупных площадок. В их число вошли:• Владимир: сквер у дома №7 по улице Куйбышева (микрорайон Веризино);• Александров: пешеходная зона по улице Ленина (Советская площадь);• Вязники: лесопарковая зона по улице Левитана (3-й этап);• Гусь-Хрустальный: территория у домов №19 и №21 по улице Добролюбова;• Радужный: памп-трек на игровой площадке в 1-м квартале (у домов №6, 10, 11);• Камешково: территория у пруда по улице Володарского;• Красная Горбатка: пешеходная зона по улице Станко;• Киржач: площадь у мемориала «Родина-мать» (микрорайон Шелковый комбинат);• Муром: площадь Победы (улица Льва Толстого, д. 16);• Покров: сквер «Музейное подворье»;• Суздаль: тротуар от Торговой площади до улицы Виноградова;• Юрьев-Польский: территория у Районного центра культуры и досуга («Инфосквер»).Также по итогам голосования выбраны семь дизайн-проектов:• Гороховец: территория у дома №1 по улице Садовой;• Ковров: сквер по улице Комсомольской (4-й этап, «Новый фонтан») и бульвар на улице Строителей у школы №23 («Научный городок с арт-объектами»);• Кольчугино: Комсомольский сквер;• Курлово: улица Советская, у дома №1а;• Меленки: сквер по улице Комсомольской (3-й этап);• Собинский округ: игровая зона для детей в Лакинске (улица 21 Партсъезда) и детская спортплощадка в поселке Ставрово (улица Юбилейная, д. 15);• Судогда: площадь у мемориальных комплексов по улице Ленина.Значительную помощь в организации процесса оказали волонтеры, которые консультировали граждан на улицах и через цифровые сервисы. Благодаря их активности удалось собрать более половины всех голосов.Подобные практики участия граждан в развитии своих городов дополняются в регионе программой «Благодвор». Реализация народных инициатив позволяет на государственном уровне создавать современные и комфортные пространства для жизни в каждом уголке области.