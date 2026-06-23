Администрация города Владимира сообщила о несчастном случае во время проведения технических ремонтно-восстановительных работ на сетях МУП “Владимирводоканал”. Пострадали четверо

Администрация города Владимира сообщила о несчастном случае во время проведения технических ремонтно-восстановительных работ на сетях МУП “Владимирводоканал”. Пострадали четверо человек, двое из них скончались. Трагедия случилась сегодня, 23 июня. Руководство города и предприятия совместно с оперативными службами работают на месте происшествия. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Администрация г. Владимира выражает искренние соболезнования родственникам и