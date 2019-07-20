Ольга Слуцкер удивила подписчиков необычным для нее снимком. Известная бизнес-леди выложила селфи, запечатлев себя в джемпере и в трусах.

Ольга Слуцкер удивила подписчиков необычным для нее снимком.Известная бизнес-леди выложила селфи, запечатлев себя в джемпере и в трусах.Ольга Слуцкер – одна из самых известных бизнесвумен Москвы, владелицасети World Class. Соответственно, и ее страница в Instagram выглядитвесьма пристойно, в отличие от микроблогов многих других пользователей соцсети– разве что иногда промелькнет пляжная фотография.На сей раз Ольге Слуцкер удалось удивить подписчиков. Бизнес-леди,судя по всему, решила обновить гардероб – и сфотографировалась во времяпримерки нарядов в одном из бутиков известного элитного бренда. На селфи дамапредстала в розовом джемпере, ботильонах и трусах.Как водится, мнения комментаторов разделились. Некоторые непоняли, зачем выставлять столь интимный момент на всеобщее обозрение. Нобольшинство задалось вопросом – как добиться такой идеальной формы в 54 года?Наверное, непросто – даже если ты президент Федерации фитнеса."Какой рельеф!", "Хороша. А сколько работы заэтим", "Круто!", – отреагировали поклонники. Восхитились идеальнымтелом и звезды – комментарии оставили Ксения Собчак, Эвелина Хромченко и Игорь Верник.