Ольга Слуцкер удивила подписчиков необычным для нее снимком.
Известная бизнес-леди выложила селфи, запечатлев себя в джемпере и в трусах.
Ольга Слуцкер удивила подписчиков необычным для нее снимком.
Известная бизнес-леди выложила селфи, запечатлев себя в джемпере и в трусах.
Ольга Слуцкер – одна из самых известных бизнесвумен Москвы, владелица
сети World Class. Соответственно, и ее страница в Instagram выглядит
весьма пристойно, в отличие от микроблогов многих других пользователей соцсети
– разве что иногда промелькнет пляжная фотография.
На сей раз Ольге Слуцкер удалось удивить подписчиков. Бизнес-леди,
судя по всему, решила обновить гардероб – и сфотографировалась во время
примерки нарядов в одном из бутиков известного элитного бренда. На селфи дама
предстала в розовом джемпере, ботильонах и трусах.
Как водится, мнения комментаторов разделились. Некоторые не
поняли, зачем выставлять столь интимный момент на всеобщее обозрение. Но
большинство задалось вопросом – как добиться такой идеальной формы в 54 года?
Наверное, непросто – даже если ты президент Федерации фитнеса.
"Какой рельеф!", "Хороша. А сколько работы за
этим", "Круто!", – отреагировали поклонники. Восхитились идеальным
телом и звезды – комментарии оставили Ксения Собчак, Эвелина Хромченко и Игорь Верник.