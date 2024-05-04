Владимирцы, знающие английский язык, зарабатывают больше
Аналитики hh.ru, крупнейшей платформы...
Владимирцы, знающие английский язык, зарабатывают больше
Аналитики hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, растет ли спрос на специалистов со знанием английского языка в ЦФО, и влияет ли данный навык на уровень заработной платы?
С января по апрель 2024 года в России было открыто 37,6 тысяч вакансий, в которых одним из требований к кандидату указано владение английским языком. Отметим, что это на 11% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
В регионах ЦФО спрос на владеющих английским языком специалистов за год увеличился на 5%.
Чаще всего знание иностранного языка требуют от программистов и разработчиков. На их долю приходится 8,2% от всех вакансий, где указано обязательное владение английским.
Кому еще может пригодиться знание английского языка?
- Менеджеры по продажам (7,6%),
- Менеджеры по закупкам (4%),
- Секретари и помощники руководителя (3,7%),
- Менеджеры по логистике и ВЭД (3,4%),
- Маркетологи (3,2%),
- Инженеры-конструкторы и инженеры-проектировщики (3%),
- Педагоги (2,5%),
- Специалисты технической поддержки,
- Аналитики (по 2,4%).
Любопытно, что специалисты со знанием английского языка зарабатывают выше рынка. В России в 2024 году медианная предлагаемая зарплата в вакансиях с требованием знания английского языка составила 75,8 тыс. рублей.
Это на 11,3 тыс. рублей выше, чем медиана предлагаемых заработных плат в целом по стране.
В регионах ЦФО (без Москвы и Московской области ) ситуация аналогична: зарплаты в вакансиях со знанием языка выше на 16300 рублей средних по рынку, и составляют 78.4 тыс. рублей, что на 26% выше среднерыночных значений.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений