Владимирцы, знающие английский язык, зарабатывают больше Аналитики hh.ru, крупнейшей платформы...

Владимирцы, знающие английский язык, зарабатывают большеАналитики hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, растет ли спрос на специалистов со знанием английского языка в ЦФО, и влияет ли данный навык на уровень заработной платы?С января по апрель 2024 года в России было открыто 37,6 тысяч вакансий, в которых одним из требований к кандидату указано владение английским языком. Отметим, что это на 11% больше, чем за аналогичный период 2023 года.В регионах ЦФО спрос на владеющих английским языком специалистов за год увеличился на 5%.Чаще всего знание иностранного языка требуют от программистов и разработчиков. На их долю приходится 8,2% от всех вакансий, где указано обязательное владение английским.Кому еще может пригодиться знание английского языка?- Менеджеры по продажам (7,6%),- Менеджеры по закупкам (4%),- Секретари и помощники руководителя (3,7%),- Менеджеры по логистике и ВЭД (3,4%),- Маркетологи (3,2%),- Инженеры-конструкторы и инженеры-проектировщики (3%),- Педагоги (2,5%),- Специалисты технической поддержки,- Аналитики (по 2,4%).Любопытно, что специалисты со знанием английского языка зарабатывают выше рынка. В России в 2024 году медианная предлагаемая зарплата в вакансиях с требованием знания английского языка составила 75,8 тыс. рублей.Это на 11,3 тыс. рублей выше, чем медиана предлагаемых заработных плат в целом по стране.В регионах ЦФО (без Москвы и Московской области ) ситуация аналогична: зарплаты в вакансиях со знанием языка выше на 16300 рублей средних по рынку, и составляют 78.4 тыс. рублей, что на 26% выше среднерыночных значений.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений