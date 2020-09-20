Виновным грозит штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Владимирской области смогли отыскать 91 владимирца. Они не сдали тест на коронавирус после возвращения из-за границы — в отношении них составили административные протоколы.По данным ведомства, материалы дел переданы в суд. Виновным грозит штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Если же эти действия (бездействия), повлекли причинение вреда здоровью других людей, размер штрафа на граждан может составлять от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.Управление Роспотребнадзора продолжает осуществлять контроль за исполнением гражданами требований законодательства и внесением результатов тестов на COVID-19 на ЕПГУ в течение 3 дней после прибытия регулярными авиарейсами из зарубежных стран.(Фото:Pixabay)