Владимир Киселёв прокомментировал итоги выборов в Госдуму. Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» поблагодарил жителей Владимирской области за участие. Напомним, с 17 по

Владимир Киселёв прокомментировал итоги выборов в Госдуму. Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» поблагодарил жителей Владимирской области за участие. Напомним, с 17 по 19 сентября включительно по всей стране проходило голосование. Жители региона выбирали депутатов Государственной Думы. Владимир Киселев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»: Во Владимирской области завершилась избирательная кампания по выборам в Государственную