Предприятие сотрудничает с заповедником уже 10 лет – с 2014 года.

Второй зубренок родился в вольерном комплексе национального парка «Мещера», построенном на средства АО «Транснефть-Верхняя Волга».Предприятие работает с заповедником уже 10 лет – с 2014 года. За период сотрудничества численность зубров в европейской части России выросла более чем втрое. В рамках благотворительной программы компания каждый год выделяет средства на развитие инфраструктуры заповедника и подкормку зубров. При ее поддержке был построен демонстрационный вольер площадью около 25 га, куда в 2020 году было завезено пилотное стадо. За животными наблюдают специалисты и посетители национального парка.Первый зубренок родился в этом вольере год назад, в ноябре 2023 года. Ему дали имя Властелин - оно было определено по итогам народного голосования. Такое решение приняли национальный парк и АО «Транснефть-Верхняя Волга». Это первые представители потомства, которое будет расселяться по другим особо охраняемым природным территориям.«Без поддержки крупных предприятий очень сложно не только нам, но и другим паркам, которые всерьез занимаются восстановлением популяции редких животных, так как это дорогостоящий процесс. У нас в год уходит только по 300 тонн для подкормки вольной популяции и 40 тонн уходит при кормлении в вольере. Мы благодарны «Транснефть-Верхняя Волга» за помощь. Это не только поддержка по кормлению, но и по содержанию, и по воспроизводству. И непосредственно по организации вольерного комплекса», - отметил зооинженер ФГБУ «Национальный парк «Мещера» Алексей Теплухов.Национальный парк «Мещера», который находится во Владимирской области, стал одной из немногих территорий в мире, где с успехом прошла адаптация вольно живущей популяции. Кроме того, пошло расселение, и поголовье российских зубров выросло уже почти до 300 голов. В самом национальном парке сегодня проживают 150 зубров.Справочно:АО «Транснефть-Верхняя Волга» уделяет большое значение безопасности окружающей среды, соблюдению требований природоохранного законодательства, а также формированию ответственного отношения к природе. В 2021 году предприятие стало лауреатом III Всероссийского конкурса лучших региональных природоохранных практик «Надёжный партнёр – Экология». Диплом конкурса вручен за проект по восстановлению популяции зубров в номинации «Лучший проект в сфере экологии, реализованный в рамках программ корпоративно-социальной ответственности».Зубр - единственный дикий бык Европы, сохранившийся до наших дней благодаря разведению в неволе. Последние дикие популяции зубра были полностью истреблены в начале XX века в результате браконьерства, а также сокращения местообитаний в ходе хозяйственного освоения и преобразования лесных массивов в сельскохозяйственные угодья. Восстановление зубра в природе является одним из наиболее показательных примеров эффективной международной деятельности по спасению биологического вида. Зубр занесен в Красную книгу Российской Федерации. Восстановление популяции входит в стратегию России по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Верхняя Волга»