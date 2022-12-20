В ГК «Автодор» сообщили, что на трассе М-12, проходящей через Владимирскую область, строятся специальные переходы для животных – экодуки над дорогой и зверопроходы под трассой. Всего на

В ГК «Автодор» сообщили, что на трассе М-12, проходящей через Владимирскую область, строятся специальные переходы для животных – экодуки над дорогой и зверопроходы под трассой. Всего на трассе планируется установка 8 экодуков и 40 зверопроходов. Места их расположения в компании пока не уточняют, но заверяют, что выбирали их на основе анализа путей миграции диких животных