Она продержалась на этом посту больше года.

Она продержалась на этом посту больше года.До этого Елена Янина работала начальником управления по воспитательной работе и связям со СМИ. Оставив госслужбу, она хотела бы и в дальнейшем посвятить себя работе на социальном направлении.Напомним, что в декабре 2020 годя Янина вновь созданного департамента молодёжной политики и общественных проектов Владимирской области. Победивший тогда Николай Костылёв ушел с должности директора департамента молодёжной политики Владимирской области на прошлой неделе.Он проработал на своем посту ровно четыре месяца -