Умер мужик и попал в ад. Стоит у стены, смотрит на муки грешников, содрогается и жде своей очереди. Вдруг замечает в сене небольшую дверь. Над ней вывеска "Пивная". Подкрадывается к двери, приоткрывает, заглядывает. Там сидят мужики и спокойно пьют пиво, анекдоты травят. Он робко спрашивает:
- Слышь, мужики, а мне можно с вами посидеть?
Ему дружно отвечают:
- Конечно! Проходи, садись, бери пиво, рыбу.
Ну мужик зашел, затарился, немного осмелел и спрашивает:
- А это, вообще, ад?
- Ад, кнечно!
- А как же там, - показывает на дверь, - жарят, варят...
- А там-то? Там ад для верующих!
еще анекдот!