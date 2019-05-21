Возбуждение украинскими правоохранителями уголовного дела о государственной измене в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко из-за провокации у Крымского моста косвенно подтверждает его причастность к произошедшему. В связи с этим политика могут экстрадировать в Россию, чтобы привлечь к ответственности.

Возбуждение украинскими правоохранителями уголовного дела о государственной измене в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко из-за провокации у Крымского моста косвенно подтверждает его причастность к произошедшему. В связи с этим политика могут экстрадировать в Россию, чтобы привлечь к ответственности.С треском проиграв второй тур выборов президента Украины Петр Порошенко оказался буквально загнан в угол, ведь теперь разъяренная общественность требует привлечь его к ответственности за многочисленные проблемы страны. Политика обвиняют не только в коррупции и преследовании собственных интересов, но даже и в государственной измене.Дело по этой статье в отношении некогда первого лица государства возбудило Государственное бюро расследований Украины по заявлению бывшего заместителя главы администрации Виктора Януковича Анатолия Портнова. Тот уверен, что Порошенко специально подставил украинских моряков, отправленных на провокацию у Крымского моста, чтобы ввести военное положение. Сам факт возбуждения дела свидетельствует о том, что Порошенко действительно может быть напрямую причастен к произошедшему."Мы знаем, что военнослужащие Украины, незаконно проходя Керченский пролив, выполняли приказ. На каком уровне он был отдан, нам трудно сказать", – цитирует члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного. Он добавил, что подобное распоряжение не только является нарушением закона, но и ставило под угрозу жизни людей."Печально, если такой приказ поступил от первого лица Украины", – подчеркнул Анатолий Выборный. Впрочем, эксперты отмечали, что невозможно представить, будто военные по собственной инициативе пошли на подобную дерзкую и крайне опасную выходку, а узнал о случившемся лишь постфактум."Если будет доказана причастность к провокации украинских кораблей в Керченском проливе, то, конечно, следственные органы России, органы прокуратуры будут принимать меры к тому, чтобы объявить бывшего президента Украины в розыск, требовать его экстрадиции и так далее", – заметил парламентарий. Бывший президент Украины может оказаться за решеткой в России, если Москве удастся договориться об этом с Киевом. Международные механизмы для принятия таких решений не просто существуют, но и активно используются.