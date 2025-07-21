Серьезная авария с пожаром, унесшая жизни четырех человек, произошла 20 июля около 17:00 на 265-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» в Ковровском районе Владимирской области. По данным

Серьезная авария с пожаром, унесшая жизни четырех человек, произошла 20 июля около 17:00 на 265-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» в Ковровском районе Владимирской области. По данным УМВД России по региону, столкнулись несколько легковых автомобилей: «Мерседес», «Джили», «Тойота» и «Киа». После удара «Джили» съехал в кювет и загорелся. По предварительным данным, водитель «Мерседеса», следовавший в