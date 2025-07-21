Преступление произошло осенью прошлого года.

Александровский городской суд приговор 60-летнему жителю Московской области, которого признали виновным в смерти своего соседа по даче. Преступление произошло вечером 18 октября 2024 года, когда мужчина приехал на свою дачу в Александровском районе и распивал спиртное с соседом.В ходе распития алкоголя между ними возник конфликт. Осужденный взял кухонный нож и нанес потерпевшему три удара: в живот, левую руку и голову. После этого он лёг спать. На следующее утро, обнаружив соседа в тяжелом состоянии, злоумышленник попросил другого соседа вызвать скорую помощь. Однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, пострадавший скончался в Александровской ЦРБ.Осужденный свою вину не признал, отрицая наличие конфликтов с жертвой. Тем не менее, суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.