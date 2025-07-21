Медики Городской клинической больницы №5 города Владимира провели уникальную операцию по извлечению из бронхов инородного тела – куриной кости длиной почти 4 см. Об этом сообщили в

Медики Городской клинической больницы №5 города Владимира провели уникальную операцию по извлечению из бронхов инородного тела – куриной кости длиной почти 4 см. Об этом сообщили в региональном Минздраве. К врачу пациент обратился с жалобами на гнойный бронхит и кровохарканье. При эндоскопическом обследовании выяснилось, что причиной воспаления стала застрявшая в дыхательных путях кость. Как отметил