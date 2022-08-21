20 августа в районе 22 часов во Владимирской области около поселка Лесной произошла...

20 августа в районе 22 часов во Владимирской области около поселка Лесной произошла авария.Водитель автомобиля «Рено Логан» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ленд Ровером». От сильного удара одна из машин загорелась. Тушили ее свидетели происшествия из автомобильных огнетушителей.По информации УМВД Владимирской области, погибли водитель и пассажир «Рено». Водитель и пассажир «Ленд Ровера» были доставлены в больницу. На месте работали спасатели, ГИБДД и скорая помощь.Фото: https://vk.com/overhearauto33