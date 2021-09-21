Это стало ясно на очередном заседании «социального» комитета ЗС. По планам платформа уже должна быть в строю, но пока не сдан даже первый этап. Разработчик и заказчик искали консенсус, и вот

Это стало ясно на очередном заседании «социального» комитета ЗС. По планам платформа уже должна быть в строю, но пока не сдан даже первый этап. Разработчик и заказчик искали консенсус, и вот теперь он найден. Продукт вот-вот будет введён в эксплуатацию. Вопрос о запуске цифровой платформы здравоохранения возник из другой проблемы – лекарственного коллапса. Критичный сбой