Король Карл III унаследовал от своей матери несметные богатства.
Король Карл III унаследовал от своей матери несметные богатства.
70 лет сын Елизаветы II Чарльз ждал момента, когда он взойдет на престол, и этот день настал в сентябре 2022-го. Отныне он – Карл III. После смерти королевы, помимо титула и власти, ему достались огромные участки земли, королевские имения, а также драгоценности, картины и личные вещи, которым сотни лет.
Forbes посчитал, что Карлу III досталось в наследство порядка 500 миллионов долларов, которые принадлежали Елизавете II. Важно отметить, что это имущество не облагается налогом. А еще новый король Великобритании по доверенности королевства имеет право распоряжаться активами на весьма внушительную сумму – 42 миллиарда долларов.
Напомним, Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года. В этом году она успела отметить 70-летие правления. Прощание с королевой Великобритании прошло 19 сентября. На церемонию явились не только члены королевской семьи, но и политики мирового уровня, а также дипломаты и общественные деятели.
Ранее "Дни.ру" подробнее о том, как проходили похороны матери Карла III, а также публиковали шокирующие кадры с церемонии, которая проходила в столице Великобритании.