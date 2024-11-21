В куриных сосисках владимирского производства обнаружили запрещенную добавку. Речь идет о компании ЗАО «Стародворские колбасы». Об этом сообщили в Россельхознадзоре. Специалисты

В куриных сосисках владимирского производства обнаружили запрещенную добавку. Речь идет о компании ЗАО «Стародворские колбасы». Об этом сообщили в Россельхознадзоре. Специалисты ведомства проводили мониторинг пищевой продукции. Сосиски от «Стародворских колбас» взяли на пробу в магазине Пензенской области. Из пресс-релиза Россельхознадзора В куриных сосисках ЗАО «Стародворские колбасы» (Владимирская область) обнаружена микробная трансглутаминаза. Микробная трансглутаминаза – запрещенный фермент,