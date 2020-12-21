Во Владимирской области за прошедшие сутки 21 декабря лабораторно подтверждено 185 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Во Владимирской области за прошедшие сутки 21 декабря лабораторно подтверждено 185 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
45 случаев во Владимире,
21 - в округе Муром,
20 - в Гусь-Хрустальном районе,
13 - в Ковровском
районе
,
9 - в Юрьев-Польском
районе
,
9 - в Вязниковском
районе
,
8 - в Кольчугинском
районе
,
7 - в Александровском
районе
,
7 - в Гороховецком
районе
,
7 - в Собинском
районе
,
6 - в Петушинском
районе
,
6 - в Камешковском
районе
,
6 - в Суздальском
районе
,
6 - в Киржачском
районе
,
5 - в г. Радужный,
5 - в Меленковском
районе
,
4 - в Селивановском
районе
,
1 - в Судогодском
районе
.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 16 764 случая заболевания.
3267 случаев - во Владимире,
2216 - в Гусь-Хрустальном
районе
,
1900 - о. Муром,
1290 - в Ковровском
районе
,
1117 - в Александровском
районе
,
1071 - в Петушинском
районе
,
845 - в Вязниковском
районе
,
774 - в Юрьев-Польском
районе
,
600 - в Собинском
районе
,
620 - в Кольчугинском
районе
,
540 - в Суздальском
районе
,
477 - в Гороховецком
районе
,
462 - в Меленковском
районе
,
384 - в Селивановском
районе
,
383 - в Камешковском
районе
,
337 - в Киржачском
районе
,
243 - в Судогодском
районе
,
228 - в г. Радужном