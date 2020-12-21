Во Владимирской области за прошедшие сутки 21 декабря лабораторно подтверждено 185 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Во Владимирской области за прошедшие сутки 21 декабря лабораторно подтверждено 185 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.45 случаев во Владимире,21 - в округе Муром,20 - в Гусь-Хрустальном районе,13 - в Ковровскомрайоне9 - в Юрьев-Польскомрайоне9 - в Вязниковскомрайоне8 - в Кольчугинскомрайоне7 - в Александровскомрайоне7 - в Гороховецкомрайоне7 - в Собинскомрайоне6 - в Петушинскомрайоне6 - в Камешковскомрайоне6 - в Суздальскомрайоне6 - в Киржачскомрайоне5 - в г. Радужный,5 - в Меленковскомрайоне4 - в Селивановскомрайоне1 - в СудогодскомрайонеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 16 764 случая заболевания.3267 случаев - во Владимире,2216 - в Гусь-Хрустальномрайоне1900 - о. Муром,1290 - в Ковровскомрайоне1117 - в Александровскомрайоне1071 - в Петушинскомрайоне845 - в Вязниковскомрайоне774 - в Юрьев-Польскомрайоне600 - в Собинскомрайоне620 - в Кольчугинскомрайоне540 - в Суздальскомрайоне477 - в Гороховецкомрайоне462 - в Меленковскомрайоне384 - в Селивановскомрайоне383 - в Камешковскомрайоне337 - в Киржачскомрайоне243 - в Судогодскомрайоне228 - в г. Радужном