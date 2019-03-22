Певица на
своей странице в Instagram поделилась
воспоминаниями о поездке во Францию. Там Юлия Савичева попробовала различные
национальные блюда, но не все ей пришлись по душе.
Певица на
своей странице в Instagram поделилась
воспоминаниями о поездке во Францию. Там Юлия Савичева попробовала различные
национальные блюда, но не все ей пришлись по душе.
Артистка поделилась фотографией, на которой
ей всего 17 лет. Именно тогда Юлия Савичева побывала во Франции. Ее удивление
началось еще в аэропорту. По словам певицы, она увидела таких похожих на нас,
но других людей.
В Каннах исполнительница
и вовсе потеряла дар речи. Ее восхитила удивительной красоты архитектура,
чистейшие дороги и улицы, а также шикарные гостиницы. В Монте-Карло Савиева попробовала
луковый суп, а в Париже увидела Эйфелеву башню.
Юной певице понравилась
французская выпечка, десерты и сыры. Однако, по словам Юлии Савичевой, "некоторые
из них пахли так, как будто в них скончалась мышь". А вот устрицы ей вообще
показались редкостной гадостью.
"Перед тем,
как попробовать эту прелесть, я выполнила все указания, которые мне дали и с
интересом опрокинула содержимое ракушки в рот. Ощущение такое, что рот полон
соплей. Не понимаю, что за удовольствие?" – поделилась впечатлениями от
дегустации устриц . Кроме того, артистка после поездки во Францию
никак не могла понять: почему, постоянно поедая круассаны, багеты и сыры,
француженки остаются такими худыми?
Напомним, в
2014 году она вышла замуж за музыканта и композитора Александра Аршинова. В
2017 году у нее родилась дочь Анна.