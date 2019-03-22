Певица на своей странице в Instagram поделилась воспоминаниями о поездке во Францию. Там Юлия Савичева попробовала различные национальные блюда, но не все ей пришлись по душе.

Певица насвоей странице в Instagram поделиласьвоспоминаниями о поездке во Францию. Там Юлия Савичева попробовала различныенациональные блюда, но не все ей пришлись по душе.Артистка поделилась фотографией, на которойей всего 17 лет. Именно тогда Юлия Савичева побывала во Франции. Ее удивлениеначалось еще в аэропорту. По словам певицы, она увидела таких похожих на нас,но других людей.В Каннах исполнительницаи вовсе потеряла дар речи. Ее восхитила удивительной красоты архитектура,чистейшие дороги и улицы, а также шикарные гостиницы. В Монте-Карло Савиева попробовалалуковый суп, а в Париже увидела Эйфелеву башню.Юной певице понравиласьфранцузская выпечка, десерты и сыры. Однако, по словам Юлии Савичевой, "некоторыеиз них пахли так, как будто в них скончалась мышь". А вот устрицы ей вообщепоказались редкостной гадостью."Перед тем,как попробовать эту прелесть, я выполнила все указания, которые мне дали и синтересом опрокинула содержимое ракушки в рот. Ощущение такое, что рот полонсоплей. Не понимаю, что за удовольствие?" – поделилась впечатлениями отдегустации устриц . Кроме того, артистка после поездки во Франциюникак не могла понять: почему, постоянно поедая круассаны, багеты и сыры,француженки остаются такими худыми?Напомним, в2014 году она вышла замуж за музыканта и композитора Александра Аршинова. В2017 году у нее родилась дочь Анна.