Звезда телестройки Алексей Кудряшов решил сделать пластику сосков. Ведущая шоу Дом-2 Ольга Орлова попыталась вразумить белокурого юношу.

Звезда телестройки Алексей Кудряшов решил сделать пластикусосков. Ведущая шоу "Дом-2" Ольга Орлова попыталась вразумить белокурого юношу."Я в детстве болел ожирением и у меня уплотнение молочной железы",– заявил Кудряшов Орловой. По словам участника шоу "Дом-2", исправить егонепривлекательные соски может только пластика.Ведущая телестройки попросила Алексея показать, что именноне так с его торсом. Когда Кудряшов снял рубашку, Ольга отметила, что у него "отличныесиси". После Орлова попыталась отговорить юношу от похода в кабинетпластического хирурга. Она пыталась внушить участнику шоу "Дом-2", что операцияему не требуется.Меж тем Кудряшов на уговоры опытной ведущей не поддавался. Сначалаон предложил Орловой прощупать уплотнение в его сосках, а после заявил, чтобудет сам распоряжаться своим телом.Отметим, что поклонники телестройки высмеяли затею участника. Некоторые отмечали, что Кудряшову надо забыть о сосках и занятьсяпрокачкой интеллекта."Алексей это имя, а Алеша диагноз (здесь и далее орфографияи пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Таких дурачков еще не было надоме-2😂","Лучше бы мозг наростил😂", "Вотдействительно проблемы у людей.... а то все чет с какими то кредитыми,ипотеками, работа, дети......пфффф.... вон где помощь нужна...........", – рассуждали поклонники .