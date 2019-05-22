Звезда телестройки Алексей Кудряшов решил сделать пластику
сосков. Ведущая шоу Дом-2 Ольга Орлова попыталась вразумить белокурого юношу.
Звезда телестройки Алексей Кудряшов решил сделать пластику
сосков. Ведущая шоу "Дом-2" Ольга Орлова попыталась вразумить белокурого юношу.
"Я в детстве болел ожирением и у меня уплотнение молочной железы",
– заявил Кудряшов Орловой. По словам участника шоу "Дом-2", исправить его
непривлекательные соски может только пластика.
Ведущая телестройки попросила Алексея показать, что именно
не так с его торсом. Когда Кудряшов снял рубашку, Ольга отметила, что у него "отличные
сиси". После Орлова попыталась отговорить юношу от похода в кабинет
пластического хирурга. Она пыталась внушить участнику шоу "Дом-2", что операция
ему не требуется.
Меж тем Кудряшов на уговоры опытной ведущей не поддавался. Сначала
он предложил Орловой прощупать уплотнение в его сосках, а после заявил, что
будет сам распоряжаться своим телом.
Отметим, что поклонники телестройки высмеяли затею участника
. Некоторые отмечали, что Кудряшову надо забыть о сосках и заняться
прокачкой интеллекта.
"Алексей это имя, а Алеша диагноз (здесь и далее орфография
и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Таких дурачков еще не было на
доме-2😂",
"Лучше бы мозг наростил😂", "Вот
действительно проблемы у людей.... а то все чет с какими то кредитыми,
ипотеками, работа, дети......пфффф.... вон где помощь нужна...........", – рассуждали поклонники .