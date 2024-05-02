Еще 5 погибли.

За период с 22 апреля по 1 мая в результате дорожно-транспортных происшествий во Владимирской области погибли пять человек. Об этом рассказали в ГУ УМВД по Владимирской области.Еще 54 человека получили ранения, в том числе 12 детей. Кроме того, было зафиксировано 434 аварии, в которых нанесен только материальный ущерб.