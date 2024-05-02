Более 157 тысяч жителей Владимирской области приняли участие в голосовании за объекты...

Более 157 тысяч жителей Владимирской области приняли участие в голосовании за объекты благоустройства.Вот и завершилось Всероссийское голосование по выбору новых объектов благоустройства в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Об этом информирует пресс-служба Правительства Владимирской области.Напомним, в 2024 году в нашем регионе голосование проводилось в 22 муниципальных образованиях, в 15 из которых жители выбирали объекты благоустройства, а в семи – дизайн-проекты для уже определённых общественных пространств.Известно, что в голосовании приняли участие более 157 тысяч жителей региона.Самый большой процент проголосовавших зафиксирован во Владимире, а также в посёлках Городищи, Красная Горбатка, Мелехово, городах Судогда, Муром, Киржач, Покров и Меленки.В настоящее время количество голосов, отданных за объекты, проверяется Министерством строительства РФ.После подтверждения данных (в ближайшее время( будут озвучены официальные итоги голосования.Фото: Архив ГТРК "Владимир"