Более 157 тысяч жителей Владимирской области приняли участие в голосовании за объекты...
Более 157 тысяч жителей Владимирской области приняли участие в голосовании за объекты благоустройства.
Вот и завершилось Всероссийское голосование по выбору новых объектов благоустройства в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Об этом информирует пресс-служба Правительства Владимирской области.
Напомним, в 2024 году в нашем регионе голосование проводилось в 22 муниципальных образованиях, в 15 из которых жители выбирали объекты благоустройства, а в семи – дизайн-проекты для уже определённых общественных пространств.
Известно, что в голосовании приняли участие более 157 тысяч жителей региона.
Самый большой процент проголосовавших зафиксирован во Владимире, а также в посёлках Городищи, Красная Горбатка, Мелехово, городах Судогда, Муром, Киржач, Покров и Меленки.
В настоящее время количество голосов, отданных за объекты, проверяется Министерством строительства РФ.
После подтверждения данных (в ближайшее время( будут озвучены официальные итоги голосования.
Фото: Архив ГТРК "Владимир"