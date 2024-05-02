Владимирцам рассказали, спровоцируют ли мощные вспышки на Солнце магнитную бурю В зависимости от...

Владимирцам рассказали, спровоцируют ли мощные вспышки на Солнце магнитную бурюВ зависимости от мощности рентгеновского излучения солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M, X. Они сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.В издании «ТАСС» рассказали, что российские ученые зафиксировали три длительные вспышки класса М и восемь вспышек класса С.Они произошли накануне - 30 апреля и 1 мая (2024 года).В институте прикладной геофизики уточнили, что самая продолжительная вспышка длилась 41 минуту и сопровождалась выбросом корональной массы с компонентой, направленной в сторону Земли.Ученые прогнозируют 3 мая возможную магнитную бурю.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений